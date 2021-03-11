В Беларуси выявлен британский штамм коронавируса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

“В Беларуси выявлено несколько первых случаев инфицирования британским штаммом COVID-19. Это подтвердили исследования специалистов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии”, – отметили в пресс-службе.

Как рассказала заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций Елена Гасич, в РНПЦ постоянно проводятся исследования по генотипированию и определению мутаций вируса SARS-CoV-2, циркулирующего или завозимого на территорию страны. Первые образцы британского штамма белорусские специалисты нашли у людей, прибывших из-за рубежа – Польши, Украины, Египта. Еще несколько положительных образцов получены у лиц, инфицированных на территории страны.

Елена Гасич отметила, что “в образцах выявлена делеция в 69 и 70 позициях гена S белка, характерная для британского” варианта вируса”. Результаты дополнительного секвенирования участка гена S белка в четырех пробах показали наличие аминокислотных замен в позициях N501Y, A570D, D614G, что также характерно для британского варианта вируса. Для подтверждения циркуляции на территории Беларуси новых вариантов SARS-CoV-2 с одним образцом проведено полногеномное секвенирование, результаты анализа которого в программе GISAID показали принадлежность исследуемого генома к британскому варианту.

В пресс-службе добавили, что развитие пандемии COVID-19 обусловлено в том числе проблемой изменчивости возбудителя. Этот феномен хорошо известен для РНК-геномных вирусов (например, грипп, ВИЧ) и позволяет возбудителям поддерживать и развивать популяцию за счет более эффективной адаптации к чувствительным клеткам. Для профилактики этого явления необходимо вести постоянный молекулярно-эпидемиологический мониторинг изменений генома возбудителя, придерживаться физического дистанцирования и проводить вакцинацию.

Новый вариант вируса SARS-CoV-2, получивший наименование В.1.1.7, обнаружен в ноябре 2020 года. Согласно данным ВОЗ, в общей сложности уже более 100 стран во всех шести регионах мира сообщили о случаях распространения британского варианта штамма коронавируса.