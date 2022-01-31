В Брестской области число госпитализированных с COVID за неделю увеличилось на 5%

В Брестской области число госпитализированных с коронавирусом за последнюю неделю увеличилось на 5%, сообщил заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Дмитрий Горегляд.

“Наблюдается подъем заболеваемости как острыми респираторными инфекциями, так и коронавирусом. Брестская область не исключение, встречаются случаи заболевания омикроном, который постепенно вытесняет дельта-штамм. За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 5%. Речь идет о госпитализированных в стационары, – рассказал Дмитрий Горегляд. – Штамм омикрон более заразный, но менее патогенный. Заболевание протекает легче, чаще всего в виде ОРИ. Иногда повышается температура, появляются насморк, чихание, сухой кашель, першение в горле – обычно в течение недели эти симптомы проходят, не выходя на пневмонию”.

Специалист обратил внимание, что в большинстве случаев на больничной койке оказываются пациенты, которые не привились от коронавируса. Всего в Брестской области первый компонент вакцины получили 776,8 тыс. человек (это 60% жителей региона), второй – 576 тыс. Ревакцинацию прошли почти 40 тыс. человек.

“В связи с подъемом заболеваемости не стоит пренебрегать мерами профилактики. Нужно соблюдать социальную дистанцию, носить маски, по возможности избегать мест массового скопления людей. Обязательно вакцинируйтесь. Если после последней прививки прошло шесть и более месяцев, нужно сделать бустерную дозу. Вакцин достаточно”, – резюмировал Дмитрий Горегляд.

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