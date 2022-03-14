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В Брестской области госпитализировать пациентов с COVID-19 будут в специализированные центры

14.03.2022
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В Брестской области пациентов с COVID-19 будут госпитализировать на межрайонный уровень, сообщает пресс-служба Минздрава.

«На этой неделе проводится централизация оказания стационарной медпомощи пациентам с COVID-19 на межрайонный уровень. Это означает, что все пациенты, нуждающиеся в госпитализации, направляются в специализированные инфекционные центры, созданные в больницах Бреста, Барановичей и Пинска», — отметили в пресс-службе.

В связи со снижением в Брестской области заболеваемости COVID-19 среди взрослого и детского населения центральные районные больницы возвращены к работе в плановом порядке.

В области работают 265 организаций здравоохранения, из них 90 — больничные. Общее количество коек — 13 386, из них для оказания помощи пациентам с COVID-19 выделено 1050 коек (7,8% от всего коечного фонда).

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