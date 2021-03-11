В Брестской области началась вакцинация от коронавируса работников образования и соцслужбы

В Брестской области началась вакцинация от коронавирусной инфекции работников образования и социальной службы, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом эпидемиологии областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Марина Шилович.

“В январе мы получили первую партию из 3460 доз вакцины против инфекции COVID-19. 10 марта доставлена вторая партия – 6160 доз российского “Спутника V”. Районы подали заявки, и мы пропорционально между ними разделили вакцины, как, собственно говоря, делается всегда. Где-то начали делать прививки уже вчера, сегодня – во всей Брестской области”, – отметила Марина Шилович.

Первыми вакцину от коронавируса получили медики, поскольку они наиболее подвержены риску заражения инфекцией. На нынешнем этапе прививку могут сделать педагоги и другие работники образования, представители социальной службы. Затем будут прививаться те, кто проживает в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, люди с хроническими заболеваниями, а также жители региона старше 60 лет. Вакцину они получат бесплатно.

“Напоминаем, что желающие могут обратиться в поликлинику по месту жительства и предварительно записаться на вакцинацию. По мере поступления вакцины человеку позвонят и пригласят на прививку”, – добавила заведующая отделом эпидемиологии.