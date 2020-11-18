В Брестской области введен масочный режим

Решение об использовании населением области средств индивидуальной защиты органов дыхания на объектах и в организациях всех форм собственности принято с 18 ноября Брестским облисполкомом.

Речь идет о торговых центрах, магазинах, объектах общественного питания (за исключением времени непосредственного приема пищи), аптеках, учреждениях здравоохранения, социального обслуживания населения, образования, спортивных объектах (за исключением времени учебно-тренировочного процесса), административных зданиях, отделениях банков, связи, почты, объектах бытового обслуживания, учреждениях культуры, развлекательных объектах, общественном транспорте, в том числе такси и прочих объектах).

Несоблюдение принятого решения влечет ответственность руководителей субъектов хозяйствования в соответствии с действующими нормативными-правовыми актами.