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В Лунинецкой райбольнице открыли кабинет компьютерной томографии (фоторепортаж)

23.02.2022
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В Лунинецкой центральной районной больнице сегодня открыли после модернизации кабинет компьютерной томографии,

В торжественном открытии обновлённого кабинета компьютерной томографии приняли участие: председатель Брестского областного Совета депутатов Юрий Наркевич, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Борис Андросюк, начальник главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Виктор Михайловский, а также руководство Лунинецкого района во главе с Александром Пачко. 

Кабинет компьютерной томографии размещается в диагностическом крыле больницы. Модернизировали его за счет местного бюджета, строительные работы обошлись в Br187 тыс. Томограф стоимостью более Br1,2 млн приобретен за счет Министерства здравоохранения.

“Раньше у нас был односпиральный аппарат фирмы Siemens 2004 года. Он выработал свой ресурс, год назад мы его списали. В конце декабря получили новый компьютерный томограф “Адани”. Он 128-спиральный, позволяет выполнять диагностику головы, внутренних органов, онкопоиск. Особенно при коронавирусной инфекции важна томография легких: смотрится степень поражения в процентном соотношении”, – отметила в разговоре главный врач ЦРБ Светлана Хлебус. Пока в Лунинце не было аппарата КТ, пациентов отправляли на диагностику в Пинск и Столин.

После открытия модернизированного кабинета компьютерной томографии гости ознакомились с оснащением Лунинецкой ЦРБ, одной из лучших больниц Брестской области.

В Брестской области в 2021 году на медицинское оснащение было направлено почти Br22 млн. Особый акцент сделан на реанимационном оборудовании. В частности, закуплено 124 гемодинамических монитора, 42 аппарата ИВЛ, 48 аппаратов УЗИ, 29 эндоскопических систем, 80 единиц лабораторного оборудования. За счет республиканского бюджета в Брестскую детскую областную больницу поставили магнитно-резонансный томограф. Автопарк пополнили 39 машин, в том числе 22 для скорой медпомощи. Обновление материально-технической базы продолжается. Например, в Брестской центральной городской больнице модернизируют систему подачи кислорода, будет установлен стационарный газификатор на 10 т. Для Столинской райбольницы в мае планируется закупка автомобиля скорой медпомощи.

Информация belta.by и  lnc.by

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