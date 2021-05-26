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В Лунинецком районе начинают выдавать сертификаты о вакцинации против COVID-19

С 27 мая в Лунинецкой поликлинике и поликлинике филиала № 1 «Микашевичская больница» начнут выдавать сертификаты, подтверждающие проведение вакцинации против инфекции  COVID-19. 

Документ выдаётся на платной основе лицам, прошедшим вакцинацию в учреждениях здравоохранения Лунинецкого района по требованию (в случае выезда за пределы Республики Беларусь в течение года с момента проведения второй вакцинации, без предоставления подтверждающего выезд документа). Стоимость услуги составляет 5 руб.

При обращении за получением сертификата при себе нужно иметь паспорт, выписку из медицинских документов (справку) о проведенной вакцинации  и чек об оплате. Оплата производится в кассе поликлиник.

За выдачей сертификата обращаться:

Лунинецкая поликлиника: 1 этаж, кабинет № 1 (кабинет медицинской статистики), Время выдачи: понедельник, среда, пятница – с 08.00 до 12.00, вторник, четверг – с 13.00 до 16.00.

 Поликлиника филиала № 1 «Микашевичская больница»: 1 этаж стационарного корпуса, кабинет № 40 (кабинет медицинской статистики). Время выдачи: понедельник, среда, пятница – с 08.00 до 12.00, вторник, четверг – с 13.00 до 16.00.

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