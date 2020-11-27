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В Лунинецком районе ограничили время работы заведений общепита

В Лунинецком районе из-за COVID-19 ввели ряд ограничительных мер.

На основании решения райисполкома от 25 ноября 2020 года №2016 на территории района до 23.00 будет ограничено время работы объектов общественного питания, объектов, в которых оказываются услуги по организации отдыха и развлечений, и игорных заведений.

В торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, магазинах, объектах общественного питания также исключено проведение групповых презентаций, дегустаций, рекламных акций и иных мероприятий. В закрытых помещениях ограничат проведение выставок, презентаций и ярмарок.

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