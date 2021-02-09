В Лунинецком районе продолжается вакцинация против коронавируса

Вакцинация лунинчан российской вакциной “Спутник V” началась на прошлой неделе, 4 февраля. Напоминаем, первая партия – 80 доз, пойдет на вакцинацию медицинских работников. Уже использовано 45.

Поинтересовались у медиков, которые сделали прививку, почему те решились на вакцинацию и как себя чувствуют после:

Клавдия Хлуд:

– Близкие поддержали мой выбор. Так получилось, что они переболели в первую волну коронавируса, а меня инфекция обошла. Через 21 день ждет следующая доза вакцины. Убеждена, что людям необходимо прививаться, иначе будет очень сложно победить инфекцию.

Ирина Никитич:

– К такому решению моя семья отнеслась с некоторой настороженностью, и я понимаю их беспокойство. Все-таки заболевание мало изученное. Но перевесил тот факт, что работаю в довольно специфических условиях. Никогда не знаешь, какой пациент пришел на прием. Потому лично я – “за” вакцину, и буду рекомендовать ее всем. Что касается симптомов, то у меня немного болело место укола, непродолжительное время наблюдался озноб, но температура не повышалась. На 26 февраля запланирован второй этап вакцинации.

Виктор Мацкевич:

– Сделал прививку, как только началась вакцинация, потому что беспокоюсь о близких. В первый день поднялась небольшая температура – 37,3 градуса, но это нормальная реакция организма. Сейчас чувствую себя отлично, никаких побочных эффектов не было, разве что сама прививка слегка болезненная. Однозначно порекомендовал бы привиться другим.

Лариса Калиновская:

– Сначала были небольшие сомнения делать прививку или нет. Но как только пришла вакцина и мне позвонили, сразу решила – сделаю. После процедуры чувствую себя хорошо, не было ни температуры, ни слабости, даже места укола не осталось. Знаю, что многие опасаются или совсем против, но считаю, в интернете пишут много глупостей. Я – сторонник вакцинации, ежегодно делаем прививку от гриппа всей семьей. Только так можно предупредить болезнь.