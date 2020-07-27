В Минске наградили женщин-медиков, борющихся с коронавирусом. Среди них — представительница Лунинетчины

25 июля Белорусский союз женщин наградил медиков за самоотверженную борьбу с коронавирусом. Их чествовали перед церемонией награждения победителей ХII Республиканского конкурса «Женщина года — 2019».

Среди награжденных — главный врач Лунинецкой ЦРБ Светлана Хлебус. Заслуженную награду ей вручила председатель БСЖ Марианна Щеткина.

Марина Щеткина поблагодарила всех медиков за самоотверженный труд. Она также отметила, что борьба с коронавирусом сплотила белорусов. Акцию БСЖ «Марафон поддержки» поддерживают другие общественные организации, бизнес-сообщество, неравнодушные белорусы.

По информации БЕЛТА.