Коронавирус

В Португалии создали маску, нейтрализующую коронавирус

L N Send an email 9 минут тому назад
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В Португалии создали маску, которая нейтрализует коронавирус, сообщает издание La Razуn.

Об успешной разработке заявил Институт молекулярной медицины в Лиссабоне — одно из основных исследовательских учреждений в Португалии.

«Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2 при контакте с тканью, эффект сохраняется после 50 стирок», — пояснил вирусолог из Института молекулярной медицины Педро Симас.

Как отметили в институте, маска изготовлена из специальной ткани, которая состоит из нескольких водонепроницаемых слоев. Активность вируса снижалась на 99% после одного часа контакта с тканью. Активный ингредиент уже был успешно протестирован Институтом Пастера в Лилле (Франция).

БЕЛТА

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