В СНГ прорабатывается вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19

С инициативой об организации на площадке Исполнительного комитета СНГ рассмотрения вопроса о взаимном признании странами СНГ сертификатов о вакцинации населения против COVID-19 выступил Минздрав Беларуси.

“Специалисты Министерства здравоохранения предлагают обсудить возможность разработки соглашения о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19 и о предоставлении привитым гражданам возможности беспрепятственного передвижения между странами”, – отметил в своем выступлении на специальном совещании главный государственный санитарный врач – заместитель министра здравоохранения Александр Тарасенко.

В совещании приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Евразийской экономической комиссии. По мнению участников совещания, взаимное признание сертификатов о вакцинации облегчит трансграничное перемещение вакцинированных против COVID-19 граждан, позволит восстановить туристические потоки и возобновить родственные и деловые поездки.

Вакцинация населения против COVID-19 проводится во всех странах СНГ. Гражданам, прошедшим вакцинацию, выдается сертификат или иной документ, форма которого установлена в каждой стране. В Беларуси, например, форма сертификата, подтверждающего проведение вакцинации против COVID-19, утверждена приказом Минздрава №446 от 26 апреля 2021 года.

В Минздраве также напомнили, что сегодня вступило в силу постановление Совета Министров №401 от 14 июля 2021 года. Теперь в Беларуси будут считать сертификат о вакцинации против COVID-19 основанием для исключения требования о нахождении в самоизоляции после прибытия из страны, включенной в перечень стран, в которых регистрируются случаи COVID-19. При этом признание сертификатов не предусматривает каких-либо исключений по наименованию применяемой вакцины и формы сертификата.