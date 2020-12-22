До конца весны в Беларуси 1,2 млн человек планируют вакцинировать от COVID-19

До конца весны в Беларуси планируется вакцинировать от COVID-19 1,2 млн человек. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич по итогам совещания у главы государства по вопросам разработки противовирусных вакцин, а также локализации производства иностранных вакцин в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Массовая вакцинация от коронавируса, по словам министра, начнется в январе 2021 года вакцинами иностранного производства, закупка которых сейчас ведется. До конца весны планируется привить 1,2 млн человек, а затем выйти на показатель в 5,5 млн вакцинированных.

«Вакцинация населения остается важнейшим компонентом в борьбе с эпидемическим процессом. Беларусь в этом отношении не является исключением», — обратил внимание министр. Он пояснил, что в первую очередь для проведения масштабной вакцинации будут использоваться препараты зарубежного производства, закупка которых сейчас проводится. Одновременно с началом масштабной вакцинации будет налаживаться производство вакцин в Беларуси.

«Второй компонент — локализация иностранных вакцин на производственных мощностях наших предприятий. Мы определили площадки, на которых будет проводиться масштабирование производства вакцин. Прежде всего это российские вакцины, — отметил Дмитрий Пиневич. — Это будут бизнес-проекты, которые имеют своей целью насыщение нашей страны безопасными, качественными вакцинами и возможные экспортные поставки в будущем».

Третий компонент системы вакцинации населения — создание отечественной вакцины. Для этого будет разработана и утверждена на уровне главы государства комплексная программа с четко прописанными мероприятиями, сроками, ответственностью участников.