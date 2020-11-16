Коронавирус

Вакцинация от COVID-19 в Беларуси может начаться в 2021 году

Вакцинация российской разработкой “Спутник V” от COVID-19 в Беларуси может начаться в 2021 году, прививку могут получить 1,8 млн человек. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в интервью программе “Главный эфир”, показанной 15 ноября на телеканале “Беларусь 1”, сообщает БЕЛТА.

“В принципе, такое решение уже имеется – предварительно, на 2021 год. Конечно же, в первую очередь вакцинации будут подлежать медработники, педагоги, силовики”, – отметил Александр Тарасенко.

Пока Минздрав не уточняет, сколько именно человек получат вакцину. “Но хотелось бы, чтобы эта цифра была не менее 1,8 млн и даже 2 млн, чтобы создалась иммунная прослойка”, – пояснил главный санврач.

Испытания вакцины “Спутник V” в Беларуси еще продолжаются. “Когда они будут завершены, тогда можно будет с уверенностью сказать – успешно (они прошли. – Прим. БЕЛТА) или же какие-то есть вопросы. Пока никаких проблем среди населения, которому данная вакцина была введена, не отмечалось. Они чувствуют себя нормально”, – добавил Александр Тарасенко. Окончательные выводы о применении вакцины будут сделаны после проведения всех испытаний.

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