Вакцинация против коронавируса началась в Лунинецком районе

На Лунинетчине началась кампания по вакцинации против коронавируса.

Как рассказала главный врач учреждения здравоохранения “Лунинецкая ЦРБ” Светлана Хлебус, получена первая партия российской вакцины “Спутник V”. Все 80 доз, как и планировалось, пойдут на вакцинацию медицинских работников, которые ранее не болели COVID-19. Сохраняется принцип добровольности: заранее были составлены списки тех, кто желает сделать прививку.

Кроме медработников, в первую очередь вакцинации подлежат учителя, работники торговли и других сфер, которые контактируют с большим количеством людей. Все они получат прививку бесплатно. Массовая вакцинация населения запланирована на апрель текущего года.