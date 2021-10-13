Вакцинация: самые распространенные вопросы

Министерство здравоохранения Беларуси подготовило и выложило на своем Ютуб-канале новую серию видеороликов, объединенных общей тематикой вакцинации против коронавирусной инфекции. Сегодня публикуем ответы на самые актуальные вопросы прививочного противодействия пандемии.

– Как формируется защита от COVID-19 с помощью вакцин?

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета Инна ФЕДОРОВА: «Вакцина подготавливает иммунную систему к встрече с возбудителем. В зависимости от типа препарата в организм вводится либо убитый коронавирус, либо его компоненты. Иммунная система воспринимает их как чужеродные и отвечает выработкой антител, образованием иммунных клеток, формированием иммунологической памяти. Особенность иммунной системы – запоминать то, что ей чуждо. Иммунные клетки, так называемые Т-«киллеры», убивают вирус в том случае, если ему все-таки удается проникать в клетки нашего организма.

После вакцинации формируются клетки памяти и при повторной встрече с вирусом они включаются в работу, тем самым увеличивая синтез антител, чей уровень в организме повышается, обеспечивая полноценную и качественную защищенность. Таким образом, вакцинация формирует многоуровневую защиту».

– Тем, кто переболел ковидом, можно и нужно ли вакцинироваться против этой инфекции?

Врач-инфекционист, ректор Гомельского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент Игорь СТОМА: «Вне зависимости от степени тяжести и клинической формы COVID-19 переболевшие могут быть вакцинированы и более того – они рекомендуются к вакцинации, потому что, к сожалению, повторные случаи инфекции возможны, распространены и в ряде случаев могут проходить тяжелее».

– Нужно ли прививаться против COVID-19 пациентам с сердечно-сосудистой патологией?

Заведующая кафедрой кардиологии и внутренних болезней БГМУ, директор РНПЦ «Кардиология», профессор, доктор медицинских наук Наталья МИТЬКОВСКАЯ: «Вопросы как, кого и когда вакцинировать – одни из самых обсуждаемых в настоящее время. Ответы на них можно найти в многочисленных научных публикациях по коронавирусной инфекции: доступ к ним бесплатный, поэтому мы имеем возможность ознакомиться с последними результатами исследований, точками зрения самых разных специалистов. Так вот наши итальянские коллеги выстроили диаграмму категорий лиц, нуждающихся в вакцинации, и на ее вершине находятся как раз пациенты с сердечно-сосудистой патологией, в том числе с выраженной тяжелой хронической сердечной недостаточностью».

– Можно ли делать прививки против ковида людям с сахарным диабетом?

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета Татьяна МОХОРТ: «Можно и нужно. Дело в том, что сахарный диабет относится к заболеваниям, которые существенно повышают риски негативных исходов. Сегодня доказано, что при сахарном диабете чаще необходимы госпитализация, интенсивная терапия, искусственная вентиляция легких. С этой точки зрения, для того, чтобы минимизировать эти риски, предотвратить летальный исход, пациенты с сахарным диабетом во многих странах рассматриваются как категория лиц, которым вакцинация рекомендуется в первую очередь».

– Нужно ли вакцинироваться тем, у кого снижен иммунитет?

Игорь СТОМА: «Эти пациенты должны быть привиты от ковида в первую очередь, так как именно они рискуют перенести инфекцию в наиболее тяжелой форме. Конечно, решение о сроках вакцинации должно приниматься на консилиуме при участии профильных специалистов, которые ведут этого пациента, то есть оно должно быть не самостоятельным, а обоснованным. Те вакцины, которые есть в Республике Беларусь, не содержат живого, в том числе ослабленного вируса SARS-CoV-2. Инактивированная вакцина содержит компоненты стопроцентно убитого вируса, векторная, соответственно, – дефектный вектор аденовируса, и этот дефектный вектор лишен способности размножаться. Поэтому и инактивированные, и векторные вакцины возможны к применению у так называемых сложных категорий пациентов».

– Насколько эффективна и безопасна вакцина «Спутник V»?

Инна ФЕДОРОВА: «Ее эффективность продемонстрирована в ходе клинических исследований, результаты опубликованы в международном медицинском журнале Lancet. Есть вакцины, которые несколько чаще вызывают аллергические реакции, крайне редкое – поствакцинальное осложнение. Вакцина «Спутник V» имеет высокий профиль безопасности, и в подавляющем большинстве случаев – в 94-97 процентах – для нее характерны легкие побочные реакции после вакцинации. Случаев вакцино-индуцированного тромбоза при применении «Спутник V» в мире не зарегистрировано. Высокая эффективность и безопасность этой вакцины продемонстрирована в ходе национальных программ массовой вакцинации в таких странах, как Российская Федерация, Аргентина, Мексика, Венгрия, Сербия, Объединенные Арабские Эмираты.

– Нужно ли определять антитела и делать ПЦР перед прививкой против COVID-19?

Инна ФЕДОРОВА: «В условиях массовой вакцинации, когда речь идет об иммунизации миллионов людей, это нецелесообразно ни с экономических, ни с эпидемиологических позиций. Это лишнее вмешательство в забор крови, лишние посещения медучреждений, затягивание сроков вакцинации: наличие антител не является противопоказанием к ней. Что же касается ПЦР-диагностики, то она проводится по показаниям с целью выявления источников инфекции, верификации диагноза, решения вопросов госпитализации пациентов, а также выезда за границу.

Игорь СТОМА: «Согласно рекомендациям по профилактике распространения коронавирусной инфекции, никаких клинически значимых решений на основе определения титров антител до и после вакцинации не принимается. То есть, если говорить простым языком, от того, что человек определил, какой у него титр антител, специалист не может сказать, что ему можно отсрочить вакцинацию. Нет такого достоверного титра антител, который вас наверняка защитит, в том числе, потому что иммунная защита против COVID-19 основывается не только и не сколько на антителах, сколько на клеточном иммунном ответе. Как резюме: нет никакого смысла определять антитела до и после прививки – разве что лишь из личного научного интереса или любопытства.

– Существует ли риск развития поствакцинальных реакций?

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования, доцент, кандидат медицинских наук Юрий ГОРБИЧ: «Вакцина не обладает повреждающим или усиливающим действием, а, только наоборот, – защищающим. Это уже показано на том миллионе людей, которые вакцинированы в настоящий момент в Республике Беларусь, поэтому теперь мы можем говорить с позиций собственного опыта. Защитный эффект вакцинирования подтверждают и наши коллеги из Российской Федерации, Западной Европы, США. Могут ли развиться какие-то тяжелые побочные реакции? Такая вероятность существует, но при этом степень риска невысока».

– Можно ли заболеть после прививки?

Заведующий кафедрой эпидемиологии и микробиологии Белорусской медицинской академии последипломного образования, профессор, доктор медицинских наук Наталья КОЛОМИЕЦ: «Известны случаи заболеваний после сделанных прививок. Такое возможно. Но по тем данным, которые сегодня размещены на сайтах Всемирной организации здравоохранения, научно-исследовательских учреждений разных стран, можно сделать вывод о том, что привитые люди не болеют тяжело, и это тоже очень важно. Шансы заболеть и умереть у не привитого человека в сотни раз больше, чем просто заболеть у вакцинированного».

– Может ли привитый против COVID-19 человек заразится этой инфекцией при контакте с заболевшим?

Инна ФЕДОРОВА: «Да, привитой человек может заболеть после вакцинации. Ни одна вакцина не дает стопроцентной гарантии от заболевания, однако привитые болеют легко. Это гарантированная защита от тяжелого течения коронавирусной инфекции, постковидных осложнений, и, самое главное, – гарантированная защита от смерти. Очень важно помнить, что после вакцинации полноценная иммунологическая защита не появляется сразу: для ее формирования необходимо не менее 42 дней: сначала вводится первая доза, затем через 21 день – вторая. Соответственно, заразиться ковидом можно не только до вакцинации, находясь в инкубационном периоде заболевания, но и в поствакцинальном, когда организм еще полностью не защищен. Заболевание у таких людей протекает легко, частота крайне низкая, мизерная. У привитых риск заболевания коронавирусной инфекцией на 92 процента ниже по сравнению с не привитыми лицами».

– Не хочу прививаться против COVID-19 вакцинами, имеющимися в стране, подожду другие. Что на это ответить?

Игорь СТОМА: «Хороша та вакцина, которой быстрее всего можно привиться сейчас. К сожалению, время здесь играет против конкретного человека: то есть, чем быстрее вы пройдете вакцинацию, тем надежней и эффективней будет защита. Конечно, прививаться следует только лицензированными, разрешенными, прошедшими проверки клинической эффективности и безопасности вакцинами, которые имеются в наличии и допущены к применению в нашей стране. Я бы рекомендовал все-таки не пытаться самостоятельно становиться профессионалом в области вакцинологии, а поверить тем экспертам, которые привились сами, и советуют последовать их примеру всем окружающим.

– Почему привитым людям необходимо соблюдать меры социального дистанцирования?

Инна ФЕДОРОВА: «Пока на достаточном уровне не сформирован популяционный иммунитет, риски инфицирования сохраняются как у непривитых людей, так и у привитых – в поствакцинальный период до формирования полноценного иммунитета, в условиях проведения кампании массовой вакцинации крайне важно соблюдать весь без исключения комплекс противоэпидемических мероприятий: гигиенические меры, соблюдение социальной дистанции и масочного режима.