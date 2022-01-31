Вакцинированные против COVID-19 омикрон переносят значительно легче

Вакцинированные против COVID-19 при заражении омикроном переносят заболевание легче, сообщила журналистам первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова

“Пункты вакцинации работают, в том числе в выходные дни. Обращаюсь к населению и прошу пройти вакцинацию, а тех, у кого подошли сроки, ревакцинироваться. Это важно в том числе в связи с ростом заболеваемости. Вакцинированные омикрон переносят значительно легче, и ситуация подъема связана в основном за счет амбулаторных пациентов”, – сказала Елена Кроткова.

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