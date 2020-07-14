Волонтеры Красного Креста оказывают помощь подопечным

В условиях пандемии коронавируса волонтеры районной организации Красного Креста продолжают доставлять пожилым жителям Лунинца продукты, предметы первой необходимости, брошюры с доступной информацией и полезными рекомендациями. При этом обязательно соблюдают дистанцию и используют средства индивидуальной защиты.

К традиционным видам оказания помощи добавились и сезонные. По словам председателя районной организации волонтеры из отряда быстрого реагирования помогают с окашиванием травы, сбором ягод. Волонтеры пожилого возраста чаще посещают подопечных с целью поддержать, пообщаться, помочь по хозяйству.

Справочно: В Белорусского Обществе Красного Креста более 80 инициативных групп пожилых волонтеров. Присоединиться к команде и помогать может каждый. Узнать подробности можно в офисе организации: г. Лунинец, ул. Гагарина, 3 (здание типографии, центральный вход, 2 этаж). Став частью команды Красного Креста, пожилые люди могут получить помощь и оказать ее тем, кому она еще нужнее. В условиях коронавирусной инфекции сотрудники организации и волонтеры рекомендуют чаще оставаться дома и органичивать личные контакты, но не прекращать общение.