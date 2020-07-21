ВОЗ дала прогноз о старте массовой вакцинации от COVID-19

Массовая вакцинация против COVID-19 может начаться в середине 2021 года. Об этом со ссылкой на заявление заместителя главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумию Сваминатан сообщает немецкая телерадиокомпания Deutshce Welle.

Сумия Сваминатан рассказала, что на данный момент более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания, и есть надежда, что некоторые из них сработают. Результаты могут быть получены уже к началу 2021 года.

Замглавы ВОЗ подчеркнула: тот факт, что антитела к новому вирусу исчезают в сыворотке крови через несколько недель, вовсе не является доказательством отсутствия приобретенного иммунитета. Механизм клеточного иммунитета против COVID-19 еще недостаточно изучен.

Ранее в ВОЗ рассказали, кто первым получит вакцину от COVID-19. В приоритетных группах — люди, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией: водители скорой помощи, члены бригад экстренной медпомощи и другие медики. В ВОЗ также считают, что одними из первых прививки должны получить пожилые, а также страдающие такими заболеваниями, как гипертония, диабет и деменция.

По данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире возросло до 14,498 млн, с момента вспышки скончались 604 тыс. человек. Наибольшее число зараженных в мире зафиксировано в США (3,789 млн), на втором месте Бразилия (2,098 млн), на третьем — Индия (1,077 млн).

БЕЛТА