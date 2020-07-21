Коронавирус

ВОЗ дала прогноз о старте массовой вакцинации от COVID-19

L N Send an email 14 часов тому назад
35

Массовая вакцинация против COVID-19 может начаться в середине 2021 года. Об этом со ссылкой на заявление заместителя главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумию Сваминатан сообщает немецкая телерадиокомпания Deutshce Welle.

Сумия Сваминатан рассказала, что на данный момент более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания, и есть надежда, что некоторые из них сработают. Результаты могут быть получены уже к началу 2021 года.

Замглавы ВОЗ подчеркнула: тот факт, что антитела к новому вирусу исчезают в сыворотке крови через несколько недель, вовсе не является доказательством отсутствия приобретенного иммунитета. Механизм клеточного иммунитета против COVID-19 еще недостаточно изучен.

Ранее в ВОЗ рассказали, кто первым получит вакцину от COVID-19. В приоритетных группах — люди, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией: водители скорой помощи, члены бригад экстренной медпомощи и другие медики. В ВОЗ также считают, что одними из первых прививки должны получить пожилые, а также страдающие такими заболеваниями, как гипертония, диабет и деменция.

По данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире возросло до 14,498 млн, с момента вспышки скончались 604 тыс. человек. Наибольшее число зараженных в мире зафиксировано в США (3,789 млн), на втором месте Бразилия (2,098 млн), на третьем — Индия (1,077 млн).

БЕЛТА

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Ситуация по коронавирусной инфекции на 16 июля

Ситуация по коронавирусной инфекции на 16 июля

6 дней тому назад
Photo of Минздрав разработал рекомендации по проведению санэпидмероприятий во время выборов

Минздрав разработал рекомендации по проведению санэпидмероприятий во время выборов

6 дней тому назад
Photo of Ситуация по коронавирусной инфекции на 15 июня

Ситуация по коронавирусной инфекции на 15 июня

7 дней тому назад
Photo of Волонтеры Красного Креста оказывают помощь подопечным

Волонтеры Красного Креста оказывают помощь подопечным

1 неделя тому назад
Photo of Ситуация по коронавирусной инфекции на 14 июля

Ситуация по коронавирусной инфекции на 14 июля

1 неделя тому назад
Photo of На обычный режим работы переходит Лунинецкая ЦРБ

На обычный режим работы переходит Лунинецкая ЦРБ

1 неделя тому назад
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть