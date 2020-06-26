Коронавирус

ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе

L N Send an email 4 часа тому назад
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В Европе на прошлой неделе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, сообщает ТАСС.

Ханс Клюге пояснил, что в 30 странах в течение двух недель эпидемиологическая ситуация ухудшалась. В 11 из них отмечен особенно острый рост заболеваемости.

Наиболее стабильная эпидемиологическая обстановка в Польше, Германии, Испании и Израиле, в этих странах власти быстро отреагировали на увеличение новых случаев СOVID-19.

БЕЛТА

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