Все ЦРБ Брестской области возвращены к плановой работе

Все центральные районные больницы Брестской области возвращены к работе в плановом порядке, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего в регионе работают 265 организаций здравоохранения, из них 90 — больничные. Общее количество коек в Брестской области — 13 386, из которых для оказания помощи пациентам с COVID-19 выделено 527, или 3,9% от всего коечного фонда.

Необходимая помощь пациентам с коронавирусной инфекцией оказывается в полном объеме. Стационарная медпомощь предусмотрена на межрайонном уровне. «Все пациенты, которые нуждаются в госпитализации, направляются в специализированные инфекционные центры, созданные в больницах Бреста, Барановичей и Пинска», — дополнили в пресс-службе.