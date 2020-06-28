Коронавирус

Вторая волна пандемии коронавируса может вызвать повторное закрытие границ

L N Send an email 24 минуты тому назад
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Вторая волна пандемии COVID-19 может спровоцировать повторное закрытие границ внутри ЕС и Шенгенской зоны. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью агентству DPA. Интервью опубликовано 27 июня, передает ТАСС.

«Не исключено, что придется вновь закрыть границы, если в каком-нибудь регионе ЕС будет существенно больше инфицированных, чем в других», — сказал он.

В середине марта европейские страны запретили туристические поездки. По словам Мааса, в случае второй волны пандемии такое решение будет приниматься в ЕС коллегиально.

Почти все внутренние границы в Евросоюзе открыты с 15 июня.

БЕЛТА

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