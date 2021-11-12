Я привился! Так нужно сделать всем!

“На протяжении полутора лет мы оказываем помощь самым тяжелым пациентам с коронавирусной инфекцией, которых мы собираем со всей страны. Очень часто, не смотря на все наши усилия, мы не можем помочь нашим пациентам. Ни один из этих пациентов не был привит!

Я перенес коронавирусную инфекцию год назад, этим летом привился. И глубоко уверен, что так нужно сделать абсолютно всем! Если мы хотим жить и хотим победить!”, — директор Государственного учреждения “Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии” Олег Руммо.