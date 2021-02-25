За сутки в Беларуси зарегистрирован 1191 пациент с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1191 пациент с COVID-19, выписаны 1413.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 282 898 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 273 146 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1948 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 169 тестов. Всего в стране проведено 4 841 780 тестов.