За сутки в Беларуси зарегистрирован 961 пациент с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрирован 961 пациент с COVID-19, выписаны 667.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 288 267 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 278 661 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1985 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 10 359 тестов. Всего в стране проведено 4 908 397 тестов.