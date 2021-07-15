Коронавирус

За сутки в Беларуси зарегистрирован 991 пациент с COVID-19, выписаны 1142

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 431 112 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 424 546 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3297 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 276 тестов. Всего в стране проведено 7 038 070 тестов.

Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 1,20 млн человек, из них более 747,5 тыс. прошли полный курс вакцинации.

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