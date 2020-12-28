Коронавирус

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 841 пациент с COVID-19

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1 841 пациент с COVID-19, выписаны – 1 385 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 188 588 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 167 421 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 394 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 9 230 тестов. Всего в стране проведено 3 933 309 тестов.

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