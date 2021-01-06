Коронавирус

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 854 пациента с COVID-19

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1 854 пациента с COVID-19, выписаны – 1 820 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 204 958 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 186 394 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 480 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 925 тестов. Всего в стране проведено 4 068 847 тестов.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 273 пациента с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 273 пациента с COVID-19

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 869 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 869 пациентов с COVID-19

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 957 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 957 пациентов с COVID-19

Photo of Массовая вакцинация населения от коронавируса началась 29 декабря в Беларуси

Массовая вакцинация населения от коронавируса началась 29 декабря в Беларуси

Photo of ВОЗ рекомендует переболевшим COVID-19 продолжать соблюдать противовирусные меры

ВОЗ рекомендует переболевшим COVID-19 продолжать соблюдать противовирусные меры

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 841 пациент с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 841 пациент с COVID-19

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть