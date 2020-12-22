За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 858 пациентов с коронавирусом

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1 858 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 877 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 177 274 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 154 807 пациентов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 341 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 8 306 тестов. Всего в стране проведено 3 803 118 тестов.