За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 869 пациентов с COVID-19

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1 869 пациентов с COVID-19, выписаны – 995 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 201 831 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 183 625 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 461 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 4 тыс. 686 тестов. Всего в стране проведено 4 млн. 047 тыс. 470 тестов.