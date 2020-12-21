Коронавирус

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 893 пациента с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 893 пациента с COVID-19, выписаны – 1 295 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в стране были зарегистрированы 175 416 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 152 930 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 333 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 16 660 тестов. Всего в стране проведено 3 794 812 тестов

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of В Беларуси выдано регистрационное удостоверение на вакцину “Спутник V”

В Беларуси выдано регистрационное удостоверение на вакцину “Спутник V”

Photo of Респираторы медикам района передали “Лунінецкія навіны”

Респираторы медикам района передали “Лунінецкія навіны”

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрированы 1834 пациента с COVID-19, выписаны 2024

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1834 пациента с COVID-19, выписаны 2024

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрированы 1853 пациента с COVID-19, выписан 1321

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1853 пациента с COVID-19, выписан 1321

Photo of Ситуация по коронавирусной инфекции в Беларуси на 1 декабря

Ситуация по коронавирусной инфекции в Беларуси на 1 декабря

Photo of В Лунинецком районе ограничили время работы заведений общепита

В Лунинецком районе ограничили время работы заведений общепита

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть