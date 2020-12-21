За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 893 пациента с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 893 пациента с COVID-19, выписаны – 1 295 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в стране были зарегистрированы 175 416 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 152 930 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 333 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 16 660 тестов. Всего в стране проведено 3 794 812 тестов