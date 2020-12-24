Коронавирус

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 917 пациентов с COVID-19

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1 917 пациентов с COVID-19, выписаны – 2 358 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 181 113 человек с положительным тестом на коронавиирус. Выздоровели 159 437 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 358 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 27 514 тестов. Всего в стране проведено 3 854 965 тестов.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 922 пациента с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 922 пациента с COVID-19

Photo of Экспресс-тесты для выявления коронавируса появились в аптеках “Белфармации”

Экспресс-тесты для выявления коронавируса появились в аптеках “Белфармации”

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 858 пациентов с коронавирусом

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 858 пациентов с коронавирусом

Photo of До конца весны в Беларуси 1,2 млн человек планируют вакцинировать от COVID-19

До конца весны в Беларуси 1,2 млн человек планируют вакцинировать от COVID-19

Photo of Вакцинация белорусов от коронавируса начнется в январе

Вакцинация белорусов от коронавируса начнется в январе

Photo of Брестская областная больница приобрела 6 аппаратов ИВЛ

Брестская областная больница приобрела 6 аппаратов ИВЛ

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть