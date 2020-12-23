За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 922 пациента с COVID-19

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1 922 пациента с COVID-19, выписаны – 2 272 пациента.

Всего, с начала пандемии, в стране были зарегистрированы 179 196 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 157 079 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 349 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 24 333 тестов. Всего в стране проведено 3 827 451 тест.