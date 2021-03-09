За сутки в Беларуси зарегистрированы 1073 пациента с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1073 пациента с COVID-19, выписаны 852.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 297 514 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 288 049 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2055 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 8018 тестов. Всего в стране проведено 5 025 044 теста.