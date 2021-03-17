За сутки в Беларуси зарегистрированы 1124 пациента с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1124 пациента с COVID-19, выписаны 1305.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 305 270 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 296 183 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2121 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 104 теста. Всего в стране проведено 5 139 195 тестов.