Коронавирус

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1166 пациентов с коронавирусной инфекцией

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1166 пациентов с COVID-19, выписаны 1287. 

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 338 801 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 329 135 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2383 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 874 теста. Всего в стране проведено 5 589 696 тестов.

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