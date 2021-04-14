За сутки в Беларуси зарегистрированы 1166 пациентов с коронавирусной инфекцией

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1166 пациентов с COVID-19, выписаны 1287.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 338 801 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 329 135 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2383 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 874 теста. Всего в стране проведено 5 589 696 тестов.