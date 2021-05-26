За сутки в Беларуси зарегистрированы 1169 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1169 пациентов с COVID-19, выписаны 1396.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 388 987 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 379 265 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2801 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 649 тестов. Всего в стране проведено 6 249 700 тестов.

Более 461,7 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 290 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.