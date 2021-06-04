Коронавирус

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1183 пациента с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1183 пациента с COVID-19, выписаны 1297.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 398 052 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 389 929 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2892 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 15 943 теста. Всего в стране проведено 6 394 155 тестов.

Более 575,5 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 304 тыс. прошли полный курс вакцинации.

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