Коронавирус

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1186 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1186 пациентов с COVID-19, выписаны 1243.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 300 146 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 290 865 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2078 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 14 377 тестов. Всего в стране проведен 5 063 251 тест.

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