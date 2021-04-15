За сутки в Беларуси зарегистрированы 1222 пациента с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1222 пациента с COVID-19, выписаны 1348.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 340 023 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 330 483 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2393 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 263 теста. Всего в стране проведено 5 608 959 тестов.