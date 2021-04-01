Коронавирус

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1236 пациентов с коронавирусом

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1236 пациентов с COVID-19, выписаны 1308.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 323 043 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 313 628 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2257 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 20 093 теста. Всего в стране проведено 5 388 505 тестов.

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