За сутки в Беларуси зарегистрированы 1254 пациента с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1254 пациента с COVID-19, выписаны 1319.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 306 524 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 297 502 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2130 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 20 653 теста. Всего в стране проведено 5 159 848 тестов