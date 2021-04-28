За сутки в Беларуси зарегистрированы 1255 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1255 пациентов с COVID-19, выписаны 1198.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 355 924 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 346 148 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2522 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 479 тестов. Всего в стране проведено 5 815 234 теста.