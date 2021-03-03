За сутки в Беларуси зарегистрированы 1311 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1311 пациентов с COVID-19, выписаны 1316.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 290 447 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 280 766 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2002 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнен 18 451 тест. Всего в стране проведено 4 933 973 теста