Коронавирус

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1318 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1318 пациентов с COVID-19, выписаны 1393 человека.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 347 316 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 337 620 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2453 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 630 тестов. Всего в стране проведено 5 705 532 теста

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