За сутки в Беларуси зарегистрированы 1354 пациента с коронавирусной инфекцией

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1354 пациента с COVID-19, выписаны 1311.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 366 305 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 356 842 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2612 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 927 тестов. Всего в стране проведено 5 958 089 тестов.