Коронавирус

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1354 пациента с коронавирусной инфекцией

 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1354 пациента с COVID-19, выписаны 1311. 

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 366 305 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 356 842 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2612 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 927 тестов. Всего в стране проведено 5 958 089 тестов.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрированы 834 пациента с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 834 пациента с COVID-19

Photo of “Я прививки не боюсь, если надо – уколюсь!”

“Я прививки не боюсь, если надо – уколюсь!”

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрированы 1309 пациентов с коронавирусной инфекцией

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1309 пациентов с коронавирусной инфекцией

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрированы 1255 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1255 пациентов с COVID-19

Photo of Разработчики рассказали о белорусской вакцине против COVID-19

Разработчики рассказали о белорусской вакцине против COVID-19

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрированы 823 пациента с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 823 пациента с COVID-19

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть