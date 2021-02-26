За сутки в Беларуси зарегистрированы 1602 пациента

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1602 пациента с COVID-19, выписаны 1597.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 284 500 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 274 743 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1957 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 458 тестов. Всего в стране проведено 4 861 238 тестов.