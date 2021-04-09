За сутки в Беларуси зарегистрированы 1622 пациента с коронавирусом

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1622 пациента с COVID-19, выписаны 1525.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 333 430 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 323 748 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2334 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 20 258 тестов. Всего в стране проведено 5 516 682 теста.