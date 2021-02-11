Коронавирус

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1692 пациента с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1692 пациента с COVID-19, выписаны 1990.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 263 551 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 252 068 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1820 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 615 тестов. Всего в стране проведено 4 624 687 тестов.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Минздрав рассказал, когда планируется начать вакцинацию от COVID-19 всех категорий населения

Минздрав рассказал, когда планируется начать вакцинацию от COVID-19 всех категорий населения

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрированы 1799 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1799 пациентов с COVID-19

Photo of В Лунинецком районе продолжается вакцинация против коронавируса

В Лунинецком районе продолжается вакцинация против коронавируса

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрирован 561 пациент с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрирован 561 пациент с COVID-19

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрированы 808 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 808 пациентов с COVID-19

Photo of Частные лаборатории смогут проводить ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 для системы здравоохранения

Частные лаборатории смогут проводить ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 для системы здравоохранения

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть