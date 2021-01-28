Коронавирус

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1718 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1718 пациентов с COVID-19, выписан 2131. 

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 242 851 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 229 199 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1688 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 15 832 теста. Всего в стране проведено 4 415 199 тестов.

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